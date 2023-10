Salernitana-Napoli | granata ultimi e ultras sul piede di guerra | «Salerno merita rispetto»

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Laè in crisi profonda con soli 4 punti in dieci partite e una difesa molto vulnerabile. Con il derby contro ilin vista, gliesigono. Lasta attraversando un periodo molto difficile nella Serie A, con soli 4 punti accumulati in dieci partite e una difesa che ha subito più gol di qualsiasi altra squadra nel torneo. Con il derby contro ilin programma per il prossimo sabato, la tensione è palpabile sia dentro che fuori dal campo. La Crisi dellaNonostante l’arrivo di Pippo Inzaghi alla guida tecnica, la squadra non ha mostrato segni di miglioramento. La recente vittoria del Cagliari ha ulteriormente relegato laall’ultimo posto della classifica, ...