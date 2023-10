Salernitana | Inzaghi | «C’è bisogno di tornare a vincere»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Le parole di Filippo, allenatore della, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria Filippoha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di-Sampdoria di Coppa Italia. PAROLE – «Domani mi aspetto di vedere la squadra che ho visto nel secondo tempo di Genova per tutto l’arco della partita. Al mio arrivo sapevo che la situazione era complicata ma adesso è arrivato il momento di dare continuità alle prestazioni perché solo in questo modo arriveranno anche i risultati. Vogliamo superare il turno per affrontare la Juventus e acquisire fiducia e il secondo tempo giocato contro il Genoa deve essere la base di partenza. Dovremo mettere in campo voglia di giocare e grande intensità per novanta minuti, le gambe migliorano e ci teniamo a fare bene davanti al ...