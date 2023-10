Salario minimo e contratti capestro nel dataroom di Gabanelli

(Di lunedì 30 ottobre 2023) - 9 euro l'ora sono 1200 euro netti in media al mese per 12 mensilità. Chi non ci arriva prende 804 euro in meno all'anno. Perchè c'è una giungla di...

- 9 euro l'ora sono 1200 euro netti in media al mese per 12 mensilità. Chi non ci arriva prende 804 euro in meno all'anno. Perchè c'è una giungla di contratti ...

Salario minimo: in tre milioni sono sotto. Chi non lo vuole e perché | Milena Gabanelli Corriere della Sera

Salario minimo e tutela sanità pubblica, la raccolta firme del Pd prosegue in sede IlPiacenza

9 euro l'ora sono 1200 euro netti in media al mese per 12 mensilità. Chi non ci arriva prende 804 euro in meno all'anno. Perchè c'è una giungla di contratti capestro ...Tasse, caro affitti, sanità, lavoro, salario minimo. Parliamo di questo, invece che del premierato”, dice all’Huffpost. Il pari grado a Palazzo Madama Francesco Boccia accusa la destra di “scassare” ...