Sahara Occidentale | numerose esplosioni | 1 morto e 3 feriti

... il potente flusso da Sud - Ovest spingerà anche tanta sabbia del Deserto dalverso il ... anche se domenica è previsto un rapido nuovo peggioramento al Nord; il flusso sud -porterà ...

SAHARA OCCIDENTALE. La Repubblica Ceca esprime sostegno al ... AGC COMMUNICATION

Onu, consultazioni Consiglio Sicurezza su situazione Sahara occidentale - Geagency GEA

Nell'articolo si presenta brevemente l'opera del cronista del re del Portogallo Gomes Eanes da Zurara, anche con riferimento alle feitorias.Sempre più spesso la stampa locale annuncia che alcune amministrazioni locali hanno svolto o svolgono “gemellaggi” con i campi come quello di Tinduf in Algeria. Luoghi come sottolineato da alcuni depu ...