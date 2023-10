Russia | manifestanti pro-Palestina assaltano aeroporto in Daghestan alla ricerca dei passeggeri in arrivo da Tel Aviv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Decine disi sono riversate nell’di Makhachkala, nella repubblica russa del, per scagliarsi contro iindi un volo da Israele. Lo riferiscono media russi come Sota e Astra che mostrano anche i video dell’incursione, dove si vedono persone correre nel terminal sventolando bandiere palestinesi. La folla è andatadiprovenienti dall’aereo che è effettivamente atterrato, ma – come spiega Sota – questo volo viene utilizzato principalmente come coincidenza per Mosca a causa dell’elevato costo dei biglietti diretti. Dopo l’assalto deil’è stato chiuso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.