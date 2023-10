Rugby | Sudafrica campione del mondo tra difesa e cinismo

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Si è conclusa laWorld Cup 2023 e ad alzare la coppa è stato il, che in finale ha avuto la meglio per 12-11 contro la Nuova Zelanda. Una vittoria che non ha sorpreso, visto che gli Springboks erano tra i favoriti alla vigilia del torneo, ma un successo che è arrivato senza che Pollard e compagni dominassero sul campo. Dopo aver chiuso la fase a gironi al secondo posto, dietro l’Irlanda, i ragazzi di Jacques Nienaber hanno raggiunto la finale battendo la Francia 29-28 nei quarti e 16-15 l’Inghilterra. E con il 12-11 contro gli All Blacks significa tre vittorie di un solo punto nella fase a eliminazione diretta. A dimostrazione deldel, capace di vincere senza dominare le partite, ma limitando al massimo gli avversari nei momenti decisivi della partita. Se i trofei venissero vinti dalle ...