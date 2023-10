Rugby | il ranking aggiornato dopo i Mondiali | l’Italia è undicesima al termine della Coppa del Mondo

Che pure ha dimostrato contro l'altro russo che bazzica i piani alti del, vale a dire ... forse solo Djokovic, che intanto si godeva in tribuna la finale della Coppa del Mondo di. Ma un'...

Rugby - World Rugby Ranking: Sudafrica da solo in vetta alla fine ... OnRugby

Rugby, ranking invariato, ma Sudafrica e All Blacks allungano in vetta OA Sport

Although Ireland lost its top ranking at the Rugby World Cup in France, its fans remained undefeated at No. 1.England, fresh from their hard-fought 26-23 victory in the bronze final against Argentina, made significant gains in points.