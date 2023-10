(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ha perso la finale dellaWorld Cup, ma la terza linea degli All Blacks ha potuto comunque festeggiare ieri, quando Worldl’hadel 2023. Se il Sudafrica si è imposto in Francia, gli ultimi 12 mesi sono stati caratterizzati soprattutto dagli exploit dei neozelandesi e dell’Irlanda, che infatti hanno dominato la cerimonia di ieri. 30 anni,ha avuto la meglio di un terzetto di grandi campioni come il sudafricano Eben Etzebeth, l’irlandese Bundee Aki e il francese Antoine Dupont. Neozelandese anche la rivelazione, con il premio che è andato all’ala Mark Telea, mentre comeallenatoreè statoAndy Farrell, alla guida ...

...spettatori assiepati sugli spalti dello Stade de France gli Springboks hanno conquistato la... Da segnalare nel primo quarto un salvataggio di Damian Willemse suSavea, che si avventava su ...

World Rugby Awards 2023: Ardie Savea giocatore dell'anno RugbyMeet

Rugby, Ardie Savea eletto miglior giocatore dell’anno OA Sport

Le lacrime di gioia di Kolbe e le lacrime amare di Beauden Barrett si mischiano alle gocce di pioggia di Parigi, ovvero Sudafrica di nuovo campione del Mondo di rugby. Allo Stade de France ...Nella finale di Saint-Denis follia di capitan Cane: neozelandesi in 14 per 53 minuti. I calci di Pollard mettono avanti gli Springboks, la meta di Barrett la riapre ma non basta: per Kolisi è bis da c ...