Rudi Garcia manda un messaggio a De Laurentiis | “Nel calcio non esiste solo il 4-3-3”

Un primo tempo da incubo, una ripresa giocata col cuore. Il Napoli ha acciuffato per i capelli un punto contro il Milan , recuperando due reti ai rossoneri., che all'intervallo era rientrato negli spogliatoi scuro in volto, ha ridisegnato gli azzurri per la seconda parte di gara , accantonando il 4 - 3 - 3 caro ad Aurelio De Laurentiis e ...

Garcia furioso all'intervallo: entra per primo negli spogliatoi senza parlare con nessuno e senza aspettare i collaboratori! CalcioNapoli24

"Bugiardo", "Rosicone": quando Pioli e Garcia se ne dicevano di tutti i colori La Gazzetta dello Sport

Nel finale di Napoli-Milan Garcia ha preferito Zanoli a Lindstrom, con il danese apparso sorpreso e deluso in panchina."Il primo tempo ha meritato il Milan, nel secondo abbiamo meritato noi e potevamo anche vincere" Rudi Garcia commenta così il pareggio del Maradona:"Mi è piaciuta la reazione e l'intensità della squad ...