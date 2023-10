Rubiales | stangata dopo il bacio a Hermoso | arriva la maxi squalifica dalla FIFA

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il sentore di una pesanteera nell’aria da diverso tempo, si attendeva solo la comunicazione ufficialeta da pochi minuti. Luisè statoto per 3 anni per la violazione dell’articolo 13 del codice disciplinare della. Il presidente della Federcalcio spagnola era finito al centro di uno scandalo mediatico per aver baciato, senza il suo consenso, la giocatrice Jenni. Il comunicato della“La Commissione Disciplinare dellahato Luis, ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale per tre anni, avendo ritenuto che abbia agito in violazione dell’articolo 13 della ...