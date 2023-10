Rubiales | squalificato il Presidente Federcalcio che baciò una calciatrice in campo senza il suo consenso

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La Commissione Disciplinare della Fifa ha inibito Luis, exdellaspagnola, da tutte le attività calcistiche a livello nazionale e internazionale per tre anni. Questa la sanzione decisa ai danni dell’uomo reo di aver baciato in maniera non consensuale laJennifer Hermoso, durante i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali della nazionale di calcio femminile. Contro la squalifica, che vale per tutte le attività nazionali e internazionali correlate al calcio,potrà fare ricorso.LEGGI ANCHE: Tacconi ce l’ha fatta: “Abbiamo vinto!” Il bacio durante la festa per la Coppa del mondo La commissione disciplinare della Fifa ha consideratocolpevole della violazione dell’articolo 13, relativo alle regole di fair play, integrità ...