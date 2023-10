Rottamazione Quater dei tributi comunali | domani | martedì 31 ottobre | è l’ultimo giorno per aderire

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Caserta.31, èperalla “” o definizione agevolata dei. Sarà possibile presentare la domanda inviando una mail all’indirizzo: consulenza@fiscolocale.it, oppure fisicamente presso gli sportelli del concessionario “Publiservizi S.r.l.”. Con “” si intende la procedura per ladelle cartelle esattoriali che riguarda le entrate tributarie, patrimoniali e quelle da Codice della strada. L’agevolazione consiste nell’annullamento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio esattoriale.è il termine ultimo per ...

Alle misure sopra elencate è seguita la tregua fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2023 che, tra gli interventi, ha previsto ladelle cartelle e, tra le altre cose, lo ...

Rottamazione quater: scadenza del 31 ottobre in arrivo ma c'è tempo fino al 6 novembre per il pagamento Informazione Fiscale

Rottamazione quater, domani scade la prima rata: come funziona ilGiornale.it

Nuovi termini per la cosiddetta rottamazione quater, conosciuta anche come definizione agevolata: dal 30 aprile il termine ultimo per aderire è stato prorogato al 30… Leggi ...16:42:13 CASERTA. Domani, martedì 31 ottobre, è l’ultimo giorno per aderire alla “rottamazione quater” o definizione agevolata dei tributi comunali. Sarà possibile presentare la domanda inviando una ...