Rosario Fiorello | “Un Varietà Serale? Se mi Impegnassi Sparirei per Dodici Mesi | Ora Non È il Momento”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il Ritorno di Viva Rai2 Dal 6 novembre, ritornerà il quotidiano appuntamento con Viva Rai2, il programma che ha segnato il definitivo ritorno diin televisione dopo il successo della scorsa stagione. Il 30 ottobre si è tenuta la conferenza stampa di lancio, con la presenza di Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, l’amministratore delegato Roberto Sergio, il direttore prime time Ciannamea e il vicedirettore Fasulo. Le Dichiarazioni di Roberto Sergio L’amministratore delegato Roberto Sergio, recentemente ospite del programma Aspettando Viva Rai2, ha rimarcato: “Questo format darà vita ad altri spazi in una prospettiva multi-piattaforma, integrandosi con le reti e le radio Tg. Questa è la vera forza di. Sappiamo già che sarà presente durante tutta la settimana”. Ciannamea ha poi evidenziato i dati d’ascolto: “Fantastici i numeri dello scorso ...

Intervenuto in conferenza stampa per presentare un nuovo programma, Viva Rai2! ,, cuore nerazzurro, si è soffermato anche su Inter - Roma e su Lukaku. Sottolineando anche lui di ...

Inter-Roma, Fiorello punge: "Stupendo il gol di Thuram, poi davanti a Lukaku..." Fcinternews.it

In queste settimane, in diretta Instagram e su Raiplay, ci sono state le “prove di risveglio” in attesa della nuova edizione, che partirà lunedì 6 novembre. L’appuntamento con il buonumore su Rai2 è ...Lo showman italiano commenta il gol di Thuram nella sfida di ieri sera tra Inter e Roma, ironizzando anche sull'ex Romelu Lukaku ...