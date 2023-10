Romamania | Mourinho se la prende con Lega e arbitro | ma non può giocare sempre per non prenderle

Aveva promesso,, che si sarebbe tenuto, che avrebbe evitato di lasciare sola la squadra a causa delle sue reazioni. Che poi è un po' come se il leone promettesse alle gazzelle di mangiare ...

José Mourinho, l'allenatore della Roma, e il suo vice Nuno Santos sono stati squalificati per un turno dal Giudice Sportivo. Mourinho era stato espulso per essersi rivolto verso la panchina del Monza ...Ha mimato il gesto del pianto e poi del bla bla bla a Palladino. E per questo si è preso il rosso che gli costerà la diciassettesima squalifica – non sono poche eh! - e la panchina contro l'Inter. Ave ...