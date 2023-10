Roma | turista aiuta marito disabile e la derubano

Leggi su italiasera

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Unaè stata derubata intanto cheva ila salire su un taxi. È successo nei pressi di un hotel in via Labicana, nel quartiereno Esquilino. Ad intervenire i carabinieri che, d’intesa con la procura, hanno arrestato un uomo e una donna di nazionalità cubana di 19 e 20 anni, accusati di rapina. I militari hanno notato la coppia, con un terzo uomo riuscito poi a dileguarsi, mentre si avvicinava con fare sospetto a un gruppo di turisti in attesa di un taxi ed hanno deciso di seguire i loro movimenti. La coppia, approfittando di un momento di distrazione di unainglese è riuscita a impossessarsi dello zaino della donna. I militari sono subito intervenuti ed hanno bloccato i due dopo essersi opposti all’arresto. I carabinieri hanno recuperato e ...