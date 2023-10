Roma | tema in classe sulla guerra | «Provate a difendere l’apartheid di Israele come farebbe il vostro compagno» Ora il prof rischia sanzioni

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Prima ha sottoposto agli alunni diversi materiali sul «sisdi apartheid incontro i palestinesi», poi ha chiesto loro di svolgere uninsulle «ragioni di», mettendosi nei panni di unitalo-israeliano. Succede al liceo Augusto Righi die la vicenda vede coinvolto uno studente minorenne, citato per nome e cognome nella traccia di un elaborato proposto da un docente dell’istituto. Una scelta “formativa” che sta facendo particolarmente discutere e che – stando a quanto filtra dalle mura scolastiche – «ha scosso» lo studente che si è ritrovato, senza volerlo, nella posizione di «controparte» del docente stesso. L’accaduto è stato segnalato all’Ufficio scolastico regionale che – fa sapere il Corriere della Sera – si è già ...

...definito giocare domenica contro l'Inter invece di lunedì "l'ennesimo regalo della Lega" alla. ... Ildel recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel ...

Roma, tema in classe sulla guerra: «Provate a difendere l'apartheid ... Open

Halloween a Roma, eventi e feste a tema per bambini e adulti: dai parchi divertimento al cinema ilmessaggero.it

Il ministro Urso ha incontrato i colleghi Le Maire e Habeck per un trilaterale e per parlare con le industrie delle tre maggiori economie dell’Ue. Obiettivo: intensificare la collaborazione sui settor ...Roma è in partita. La Capitale ha il progetto migliore ... a dismisura e i milanesi soffrono forse uno scollamento del tessuto sociale… Questo è un tema che noi dobbiamo tenere a mente: la ...