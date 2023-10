Roma | spacciava droga shaboo | arrestato dai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Idella Stazione diLa Storta hanno, in flagranza, un uomo di 44 anni, residente a, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico,di tipo: Rivotril,, cocaina e molto altro. Ecco i rimedi per la ”quarantena” L’operazione deiLae lo spaccio non si fermano nella Capitale. Al contrario, reclusioni, restrizioni e quarantene pare ne abbiano incrementato il consumo ed il traffico per le strade. Il 44enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in via Tieri, è stato sorpreso daimentre cedeva nelle ...