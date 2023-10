Roma | Petruzzi | “Come si fa a non giocarsela proprio? E la classifica è una miseria”

Leggi su notizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’ex difensore giallorosso ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento,fai a non giocartela? Con Lukaku davanti devi almeno provare a mettere paura all’avversaria…” “Non puoi non giocartela”. Fabiodeluso dallae dal suo atteggiamento a Milano. Ci può stare rimediare una sconfitta in casa dell’Inter, molto meno rinunciare a essere pericolosa difettando in coraggio e intraprendenza. Questo il pensiero dell’ex difensore giallorosso, che ha commentato in esclusiva a Notizie.com la prestazione di ieri della squadra di Mourinho. Il percorso in campionato finora è stato deludente: “Sono 8 punti in meno dell’anno scorso, gli infortuni non possono essere un alibi”. Fabiocommenta Inter-a Notizie.com (Ansa Foto) – ...