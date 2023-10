Roma | muore dopo anni di violenze | marito rischia 19 anni di reclusione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una vicenda di presunti abusi e botte. Di quelle che troppo spesso si verificano tra le mura domestiche e hanno come vittime donne, mamme, mogli e come aguzzino unviolento. A volte, proprio come in questo caso, tanto da far pensare che sarebbero state le percosse dell’uomo a provocare la morte della moglie. Fatti per i quali il pubblico ministero della prima corte d’Assise di, come riporta La Repubblica, ha chiesto la condanna dell’uomo a 19di carcere. La ricostruzione dei fatti della pubblica accusa Oggi è stata la volta della requisitoria conclusiva della pubblica accusa, che al termine della ricostruzione dei fatti che avrebbero portato al decesso della donna il 15 gennaio del 2021, nel corso di un processo con giudizio immediato, ha chiesto la condanna esemplare per l’imputato. I fatti, così come ...