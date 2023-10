Roma | Mourinho concede un giorno di riposo alla squadra | buone notizie dall’infermeria

Leggi su sportface

Dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro ha concesso 24 ore di relax ai suoi; l'appuntamento è fissato per domani quando a Trigoria si rivedranno tutti per iniziare a preparare la sfida al Lecce. Oggi, però, seduta di recupero per gli infortunati con le che arrivano da Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola: entrambi, infatti, si candidano per andare almeno in panchina contro i salentini. Ancora lontani dal rientro, invece, Renato Sanches e Pellegrini con il capitano che punta a rientrare tra i convocati per il derby. Contro i pugliesi, invece, sarà sicuramente assente Leandro Paredes che, diffidato, è stato ammonito lasciando così il portoghese con una pedina in meno in mediana.