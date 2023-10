Roma Mentre è agli arresti domiciliari spaccia shaboo in cortile 44enne romano arrestato dai Carabinieri

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Cronache Cittadine– Idella Stazione diLa Storta hanno, in flagranza, un uomo di 44 anni, residente L'articolo Cronache Cittadine.

Rottweiler caduto dalla finestra a Roma, il cane che non voleva lasciarla sola La Stampa

Roma Esquilino, turista rapinata mentre aiuta il marito disabile a salire sul taxi: arrestata una coppia di giovani Corriere Roma

ROMA. Forse stava giocando con un gatto o è stato attratto dal richiamo di una femmina in calore quando è caduto dal terzo piano, atterrando su… Leggi ...(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Per la prima volta degli embrioni di mammifero, in questo caso di topo, sono stati fatti sviluppare nello spazio: ...