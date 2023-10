Roma | Lukaku a San Siro non si vede

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Doveva e poteva essere la sua partita: l’accoglienza dei tifosi dell’Inter aè stata rumorosa e a suon di fischi, in campo Acerbi l’ha annullato Doveva e poteva essere la sua partita: l’accoglienza dei tifosi dell’Inter aè stata rumorosa e a suon di fischi, in campo Acerbi l’ha annullato. Un ritorno a Sanda dimenticare per il belga: 26 palloni toccati e zero occasioni da gol o pericoli creati dalle parti di Sommer. Non è stato supportato dal gioco, abbastanza remissivo, e dalle condizioni di una squadra stanca dopo le fatiche di Europa League della. Prima del match gli ex compagni l’hanno salutato in modo freddo e Inzaghi non l’ha nemmeno visto. Lo scrive Tuttosport.