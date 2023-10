Roma | Llorente | «Partita combattuta Noi stanchi»

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Diego, difensore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lacontro l’Inter Diego, difensore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lacontro l’Inter. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Credo che sia stata unamolto. Abbiamo avuto occasioni per segnare, penso a quella di Cristante. Purtroppo è andata così, andiamo a casa senza punti ma abbiamo lottato tanto. Si è sentita la stanchezza».

... le parole di Mourinho e Tiago Pinto, il silenzio dell'Inter: tutto ciò che ha precedutoInter ... quasi ai titoli di coda: Dimarco crossa dalla sinistra, Thuram si infila tra Ndicka ee ...

ROMA, LLORENTE: "INTER FORTE, ABBIAMO PAGATO LA STANCHEZZA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter-Roma, Llorente: “Loro avevano due giorni di più di riposo e si è visto” fcinter1908

L'anticipo di Marcus Thuram su Llorente piega la stoica resistenza della Roma e (ri)manda l'Inter da sola in testa alla classifica di Serie A.RUI PATRICIO 6,5 Stoppa Thuram con il piede destro in avvio di partita, troppo schiacciato sulla linea della porta per riuscire ad evitare l’1-0. Incolpevole. L’Inter è ...