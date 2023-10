Roma | la versione del compagno della proprietaria del rottweiler precipitato dal terzo piano | «Cody non ha toccato la donna incinta»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Per ildel rottweiller,daldi una palazzina nel centro diin testa a una 28enne, «(il nome del cane, ndr) non hala», racconta a Fanpage. A quattro giorni dal fatto, Gabriele – questo il nome del fidanzato di Emilia Pawlak, la padrona dell’animale che rischia l’accusa per lesioni colpose – fornisce una nuovadinamica dell’incidente in cui l’animale ha perso la vita e la ragazza è rimasta ferita e si trova ora in osservazione nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico Umberto I. «Il cane è finito direttamente sull’asfalto, lei per lo spavento ha indietreggiato ed è ...