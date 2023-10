Roma | la frecciata di Mourinho sui fischietti per Lukaku

Leggi su calcionews24

Jose Mourinho, ieri squalificato per Inter-Roma, ha lanciato una battuta agli avversari. Squalificato per un turno, José Mourinho non ha potuto seguire la propria squadra in Inter-Roma dalla panchina. Il tecnico portoghese però ha seguito la sfida dalla tribuna stampa dello stadio che tanto conosce, quel San Siro nel quale ha vinto tutto in nerazzurro. Il Corriere della Sera rivela un simpatico siparietto che ha coinvolto lo Special One prima del fischio d'inizio del match di ieri: il portoghese si sarebbe rivolto ai dirigenti nerazzurri chiedendogli «Avete qualche fischietto da prestarmi? Mi può tornare utile».