Roma | il bimbo caduto dalle scale mobili del centro commerciale | «Aveva il viso pieno di sangue»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ieri mattina intorno alle 12 nelEu2 di via dell’Oceano Pacifico aun bambino è. I carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce sull’incidente. «Abbiamo visto quel bambino precipitare, cadere per diversi metri. Alla fine della caduta il volto era ricoperto di, è stato terribile. I genitori chiedevano aiuto e noi siamo subito accorsi», hanno raccontato i testimoni agli investigatori secondo quanto fa sapere Il Messaggero. L’11enne ha ricevuto le prime cure mediche e poi è stato ricoverato in codice rosso al Bambin Gesù. I medici hanno accertato che non è in pericolo di vita. Ma ha riportato una ferita al labbro e al mento: resterà in osservazione nelle prossime ore. ...