Roma Film Festival | i migliori look del red carpet

Leggi su panorama

(Di lunedì 30 ottobre 2023) A caratterizzare questa 18esima edizione è stata sicuramente la sobrietà. Con una palette di neri che ha dominato ogni serata, daipiù seriosi a quelli più sbarazzini, abbiamo visto questa tonalità esprimersi in ogni suo sfaccettatura. Il marchio d’alta moda che porta a casa il maggiore numero di presenze è senza dubbio Giorgio Armani, che per l’occasione ha preso sotto la sua ala numerosi attori esaltandone le peculiarità. Sfogliamo insieme iche abbiamo visto sfilare sul redcapitolino: Tra le protagoniste di questa edizione c’è sicuramente l’attrice francese Philippine Leroy-Beaulieu, vera rivelazione della serie tv Emily in Paris. Con un prezioso Giorgio Armani Privé regala a tutti una lezione di classe dimostrando che l’eleganza non ha età. Paola Cortellesi, sempre firmata da Re ...