Roma | decoro Tevere – Sopralluogo di Gualtieri per l’intervento di pulizia acrobatica a Ponte Milvio

Leggi su italiasera

(Di lunedì 30 ottobre 2023) È in corso aun intervento di ediliziacon fune per rimuovere la vegetazione infestante di entrambe le facciate, delle pile, degli archi e delle ringhiere. Le lavorazioni, eseguite dal Dipartimento Csimu, hanno costo di circa 40mila euro e termineranno in 15 giorni. Il Sindaco, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, si è recato questa mattina sulper verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Sul posto anche il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.in corso è molto importante dal punto di vista del, ma soprattutto è fondamentale per la conservazione dello storicomonumentale e per la sicurezza idraulica dell’area di piazzale di...