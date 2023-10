Roma | dalla movida ai sequestri | mega intervento della polizia nel weekend

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Fine settimana di controlli per ladiCapitale, intervenuta in diverse zoneperiferiana, quali San Lorenzo, Piazza Bologna, Ostia, Trullo e Trastevere., malaa Trastevere: assaltata palazzina Gli interventi da partediCapitale Quasi 180 controlli diAmministrativa: 15 minimarket sanzionati per per non aver rispettato la chiusura dalle ore 22, fino alle 5 del giorno seguente. 14 sanzioni per vendita e somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito. A san Lorenzo, gli agenti sono intervenuti per impossibilità di circolazione dovuta ad assembramenti di persone; 15 verbali sono stati comminati per schiamazzi e musica ad alto volume. Nel centro ...