Roma | capretta malata abbandonata sull’Appia | era legata con il guinzaglio ad un cancello

(Di lunedì 30 ottobre 2023)- Non è uno scherzo ma una terribile verità: mentre le istituzioni e le associazioni animaliste cercano di sensibilizzare contro l’abbandono di cani e gatti, a qualcuno è venuto in mente di abbandonare una capra. Lo ha fatto nel più classico dei modi, legandola con collare ead una cancellata di una area verde su via Appia. L’animale era stato notato fin dal mattino presto dai passanti ma nessuno era intervenuto. È stato un socio di Earth, associazione per la tutela giuridica della natura e dei diritti animali, a dare l’allarme all’ associazione. I volontari Earth hanno appurato che la capra era senza targhe di riconoscimento e senza microchip ed inoltre si presentava molto magra e disidratata, così è stata rifocillata e dissetata. È stato poi appurato che la povera capra era affetta da Herpesvirus Caprino. Si ipotizza che questo sia il ...