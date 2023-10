Roma battuta a San Siro | l’Inter torna in testa

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ci vogliono ottanta minuti all'Inter per aver ragione di unadavvero sterile a San. Finisce 1-0 per i nerazzurri che si riprendono ladella classifica scavalcando la Juventus. Decide Thuram che corona le tantissime occasioni avute dall'Inter. Per lada segnalare solo una grande parata di Sommer su Cristante. Primo tempo di marca esclusivamente interista (12 tiri a zero per i nerazzurri nelle statistiche): lasi difende nella propria metà campo, cercando di uscire con qualche lancio lungo, ma non riuscendoci mai. Gioca bene l`Inter, vicina al gol in almeno 3 occasioni nei primi minuti: traversa di Calhanoglu con un gran tiro dal limite dopo 6`, miracolo di Rui Patricio su una conclusione ravvicinata di Thuram, palo sfiorato da Dimarco con un esterno sinistro a ...