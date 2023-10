(Di lunedì 30 ottobre 2023) Incidente mortale sul Grande raccordo anulare di, all'altezza della galleria "Selva Candida", al km 7. Un veicolo ha investito tre: uno di loro ha perso la vita. Le cause...

Trasportata in ospedale anche la conducente dell', rimasta a sua volta ferita. ...

Roma, auto investe tre operai sul Gra: un morto. Traffico rallentato sulla corsia esterna ilmessaggero.it

Roma, auto investe operai sul Grande raccordo anulare. Un morto Il Tempo

Si è conclusa con successo la prima bolognese per Auto e Moto d'Epoca, come sottolineano i numeri, con ben 13 padiglioni per 235.000 mq, 14 case motoristiche presenti, ed oltre 7000 auto e moto ...Incidente mortale sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza della galleria "Selva Candida ... La vittima aveva 38 anni. Alla guida dell'auto, invece, c'era una donna anziana. Secondo una prima ...