Roma | 40enne muore in mare a Torvajanica | corpo recuperato da surfista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un uomo di 40 anni è morto insu litoraleno. E’ successo nel tardo pomeriggio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il supporto del Nucleo sommozzatori e l’elicottero Drago 140. Ildelè statoda une affidato al personale del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo proviene da Fatti di Paese.

Appena ha visto il cadavere affiorare dalle onde, il surfista ha chiamato il 118 ma è apparso fin da subito che non c'era più nulla da fare per il: i sanitari del 118 non hanno potuto fare ...

Roma, 40enne muore in mare a Torvajanica: corpo recuperato da ... Adnkronos

Malore mentre fa kitesurf, morto 40enne a Torvaianica Repubblica Roma

Stava facendo kitesurf al largo a Torvaianica a 150 metri dalla riva, quando all'improvviso ha avuto un malore: un 40enne è morto intorno alle 14 del pomeriggio, quando su tutto il litorale romano si.Pomezia: 40enne morto in mare a Torvajanica. Tragedia in mare a Torvajanica, frazione di Pomezia, litorale Sud di Roma. Il corpo di un uomo di circa 40 anni è recuperato dai sommozzatori dei vigili ...