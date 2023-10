Roma 2023 | Pedagio di Carolina Markowicz è il miglior film | Alba Rohrwachwer miglior attrice

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Bilancio positivo per la Festa del Cinema diche vede premiata l'italianaRohrwacher comeper Mi fanno male i capelli, La Festa del Cinema dicelebra la conclusione di un'edizione positiva che vede premiata l'Rohrwacher per l'interpretazione in Mi fanno male i capelli, ma anche il debutto alla regia di Paola Cortellesi, primo al botteghino italiano. Con una presenza finale di circa 92mila spettatori per un +58% rispetto allo scorso anno, il concorso Progressive Cinema si chiude col premio per ilche va al brasiliano Pedàgio (Toll) di, Gran Premio della Giuria a Blaga's ...