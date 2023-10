Rocky | I Bastardi di Pizzofalcone o Come un uragano? La tv del 30 ottobre

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 30su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Idi”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Fiori”: un nuovo efferato omicidio sconvolge il quartiere di. Nel suo negozio, su un letto di tulipani, viene ritrovato in una pozza di sangue il noto fioraio Savio Niola. Le indagini si attivano subito battendo ogni pista possibile e impegnando una squadra che sembra essere tornata unitaquella di un tempo. Intanto, la Procura continua ad indagare sulla scomparsa di Lojacono, che secondo alcuni documenti sarebbe collegata a una collaborazione dell’Ispettore con la criminalità organizzata… Su RaiDue alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Liberi tutti”, condotto da Conduce Bianca Guaccero, con I Gemelli di Guidonia e Peppe ...