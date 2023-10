Rivoluzione al supermercato | dal ketchup all’insalata | ecco come l’Europa cambierà il nostro modo di fare spesa

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 30 ottobre 2023)ha deciso di continuare a portare avanti la battaglia per un mondo più sostenibile, mettendo via via al bando prodotti e tecniche di confezioni considerati dannosi per l’ambiente. Dopo la lotta al glitter, destinato a scomparire per sempre dagli scaffali dei supermercati, presto potremmo trovarci a dire addio anche a bustine di zucchero, alla busta dell’insalata, alla monoporzione dele al flaconcino di shampoo dell’hotel. La deadline è stata già tracciata: entro il 31 dicembre 2027, infatti, i consumatori di bevande e di cibi da asporto dovranno abituarsi a rinunciare ai prodotti sopra elencati. Ma non solo. Perché il nuovo regolamento sugli imballaggi dell’Ue prevede altre novità.Cellulari, arrivano i limiti per i minorenni: cosa non si puòe cosa si rischiaal ...