RIVERA | il primo singolo è “RIVER-BOCA”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) I, duo formato da Alessandro Gabbatel e Nicola Chiarot, entrano a gamba tesa nel panorama musicale con “”,in uscita il 27 ottobre per Manita Dischi e .Belva e distribuito da Virgin Music. “Certe parole sono come calci in bocca. Certe parole sono come”. Questa canzone porta il nome dello storico e violentissimo derby L'articolo