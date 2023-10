Ritrova la tua naturale armonia tramite la Biofilia

Leggi su dilei

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sapevi che quando siamo a contatto con la Natura siamo più propense a sentirci meglio? Nel trambusto della vita di tutti i giorni capita spesso di sentirsi stanche o demoralizzate e prendersi un momento per stare a contatto il verde può aiutare a sentirsi subito più cariche. Non è un caso che negli ultimi anni, sicuramente lo avrai notato, è sempre più facile vedere in grandi spazi frequentati da tantissime persone, la comparsa di angoli green o addirittura di impianti di giardini nell’architettura stessa. Si tratta del Biophilic Design, cioè la tecnica utilizzata tanto in architettura quanto in ambienti come aeroporti, centri commerciali e più recentemente anche negli uffici per rendere gli spazi più vivi e armoniosi. Non solo. Si tratta di una strategia etica che, come spiega Oliver Heath, uno dei massimi esponenti del Biophilic Design “tiene conto della spontanea tendenza degli ...