Rissa in un Night Club di Martinsicuro | Sei Arresti per Tentato Omicidio e Traffico di Droga

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Teramo - Sono scattati seiin seguito a un episodio diche ha avuto luogo il 2 agosto all'interno di un locale notturno a, nell'area Truentina al confine tra l'Abruzzo e le Marche. Queste misure restrittive sono state eseguite in ottemperanza a un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari di Teramo, seguendo le indagini coordinate dalla procuratrice Enrica Medori. L'episodio ha coinvolto unache inizialmente sembrava aver provocato solo lesioni superficiali a una persona. Tuttavia, successivi accertamenti medici effettuati presso l'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto hanno rilevato lesioni interne gravi, mettendo a rischio la vita della vittima. Di conseguenza, il fascicolo è stato aperto per...

SAN BENEDETTO - Lo avevano preso a calci e pugni. Poi, non paghi, gli avevano scaraventato addosso anche le sedie che si trovavano fuori dal locale. Una aggressione sei contro uno con la vittima che n ...Rissa con un ferito, sei arresti resti per tentato omicidio. Per ordine del gip di Teramo e all'esito di indagini coordinate dal pm della procura teramana Enrica Medori, i carabinieri ...