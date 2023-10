Risparmio | italiani tra inflazione e crisi | l’indagine Acri-Ipsos

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La capacità delle famiglie di gestire una situazione complessa e far fronte a spese quotidiane e impreviste ci restituiscono “l’evidenza di una buona tenuta dei consumatori e dei risparmiatori”. Si conferma “l’attitudine tradizionalmente positiva degliverso il; si riscontra anche per le famiglie più in difficoltà economiche che si sono sforzate di aumentare il, facendo meno ricorso a prestiti o ai risparmi accumulati”. Il valore delE’ la fotografia scattata dall’ indagine annuale dell’– Associazione di fondazioni e casse di– realizzata assieme all’e pubblicata come ogni anno alla vigilia della Giornata mondiale delche sarà celebrata domani, martedì 31 ottobre. Torna “cauto ...