“Riprendiamo per mano la pace” | giovedì presidio a Bergamo per il cessate il fuoco

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023). È un appello a “riprendere perla” quello diffuso nei giorni scorsi dalla Rete Bergamascae Disarmo, che ora invita la cittadinanza a partecipare a unper chiedere ilile la fine delle ostilità. L’appuntamento è per2 novembre, alle 18, in piazza Matteotti a. Ricordiamo che fanno parte della Rete, oltre a CGIL e CISL, anche Fondazione Serughetti La Porta, Emergency, Libera provinciale, Donne in Nero, UPSL, Le veglie contro le morti in mare, Odv Comunita di San Fermo, AUSER, Cooperativa Ruah, Alilò ARCI provinciale, Mediterranea Saving Humans, Caritas diocesana bergamasca, ACLI, ANPI, ANOLF, Cem Mondialita, Focolari, ...