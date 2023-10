Riforme | Salvini “Niente ribaltoni | voto degli italiani conterà di più”

... c'è l'accordo nel Cdx Non solo la manovra ma anche leal centro del vertice fra la premier Giorgia Meloni e gli altri leader di maggioranza: il leader ella Lega Matteo, quello di FI ...

Meloni incontra Salvini e Tajani, su manovra e riforme “compattezza e determinazione” Sky Tg24

Manovra in Parlamento senza emendamenti. Venerdì il vertice sulle riforme, si va verso il premierato RaiNews

Roma, 30 ott. (askanews) - Due 'round', in totale un paio d'ore, per chiudere i giochi sulla manovra e sulla riforma del premierato, che andrà ...ROMA (ITALPRESS) - 'In arrivo venerdì in Consiglio dei ministri una riforma di buonsenso. Niente governi tecnici, ribaltoni, cambi di maggioranze ...