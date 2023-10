Riforme | Parrini Pd | ' elezione diretta del premier non esiste al mondo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott (Adnkronos) - "In nessuna Repubblica parlamentare al, e ci sarà una ragione, vige l'del primo ministro. Se finissimo lì, non avremmo la Terza Repubblica. Avremmo una Triste Repubblica, in cui il Capo del Governo tiene a guinzaglio il Parlamento e il Capo dello Stato". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Dario, vice presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama.