Riforme | opposizioni tranne Renzi bocciano premierato**

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Le posizioni in campo restano le stesse di mesi fa quando Giorgia Meloni incontrò a Montecitorio leper un confronto sulle riforme costituzionali. Oggi Azione, Pd, M5S, Avs, Più Europa confermano la bocciatura: no all'elezione diretta del presidente del Consiglio. Unico pronto a sostenere il simil 'sindaco d'Italia' è Matteo, e anche in questo caso è una conferma. La bozza in 5 punti su cui la maggioranza ha trovato l'accordo verrà esaminata venerdì in Cdm per partire l'iter in Parlamento dalla Camera, con ogni probabilità, visto che il Senato è già impegnato con l'autonomia. Nella bozza di premierato proposta dal governo Meloni si accenna anche alla legge elettorale. Solo un titolo: premio di maggioranza al 55%. Nessuna altra indicazione. Sarà il Parlamento a confrontarsi sulla vasta gamma di opzioni, ...