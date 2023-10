Riforme | Fratoianni | ' non permetteremo snaturamento Costituzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Non riescono a mantenere le promesse fatte, non vogliono o non riescono a trovare le risorse per rispondere alle emergenze sociali dei cittadini che fra pensioni e stipendi fermi ed inflazione galoppante non arrivano alla fine del mese". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "E allora che fa la destra ? Accelera su una riforma delle Istituzioni che comprime ulteriormente la democrazia, svuota i poteri del Parlamento, indebolisce il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. Sperano così di sviare l'attenzione dalla crisi sociale del Paese - prosegue il leader di SI - sperando che tutto si concentri sul resto. Sbagliano, e sbagliano di grosso: non molleremo la presa - conclude- , continueremo ad esigere che il governo risponda ai ...