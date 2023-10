Riforme | Calenda a Salvini | ' ribaltone? Li fate tutti i giorni tradendo ogni promessa' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Caro, non riesco a immaginaree tradimento dell'elettore peggiore di quello del governo che hai fatto con i 5S all'indomani delle elezioni del 2018, dopo aver assicurato ai tuoi elettori l'opposto". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo"E che dire del passaggio da 'fuori dall'Euro' a 'Ue fai di me ciò che vuoi' oppure ancora le balle che hai raccontato ai pensionati sull'abolizione della Fornero. I ribaltoni lidisattendendo. E certo, sarà un gran guadagno peri cittadini rinunciare ad avere in Senato Renzo Piano, Elena Cattaneo, Liliana Segre per mezzo similin più. Vai a lavorare…il resto lo sai".