Rifiuti il full time? Ecco cosa rischi | la sentenza fa discutere

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il lavoratore partchedi passare a tempo pieno (o viceversa) è licenziabile, a patto che l’azienda stia effettivamente affrontando una situazione economica tale da giustificare una revisione dell’organizzazione del personale. A stabilirlo è la Cassazione con due decisioni: l‘ordinanza 12244 del 9 maggio 2023 e lan. 29337/2023. Da part(e viceversa) In via generale occorre ricordare che l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 afferma che “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”. Al netto di tale considerazione generale, il datore di lavoro ha però la facoltà di procedere al licenziamento individuale di un ...