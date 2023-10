Riduzione delle perdite | giovedì sospensione dell’erogazione idrica a Salerno

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “lanelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggioreti nel comune di, intervento 10 – II stralcio“, si rende necessario sospendere l’erogazione2 novembre dalle ore 09.00 alle ore 16.00, salvo imprevisti, alle seguenti strade/piazze: – via Velia tratto compreso tra Via Giovanni Cuomo e via Leopoldo Cassese; – via San Gregorio VII dal civico n° 1 al civico n° 11 (solo civici dispari); – via Fieravecchia tratto compreso tra via Alberto Pirro e via Leopoldo Cassese; – via Leopoldo Cassese; – via Alberto Pirro tratto compreso tra via Fieravecchia e via Velia; – via ...