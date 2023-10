(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) -, prescrizioni, cartelle cliniche, vaccinazioni, erogazione di farmaci a carico del Ssn e non.a porta di click e sempre disponibili ovunque si vada. E' il nuovo Fasciolo2.0, che dopo anni di rallentamenti sta per diventare una realtà. E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro della Salute del 7 settembre 2023 che individua i contenuti del(Fse) 2.0. Il decreto definisce anche i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al ...

Ogni cittadino avrà a disposizione tutta la documentazione Referti, prescrizioni, cartelle cliniche, vaccinazioni, erogazione di farmaci a carico del Ssn e non . Tutto a porta di click e sempre ...

Ricette, cartella clinica, referti: tutto online con il fascicolo sanitario elettronico 2.0 La Gazzetta del Mezzogiorno

Cartelle cliniche e ricette nell’ex ospedale abbandonato: maxi multa per l’Asl Toscana Centro / FOTO FirenzeToday

Nell’area pubblica del sito della Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella ...Prima scadenza in arrivo per i pagamenti della cosiddetta rottamazione-quater. Il prossimo 31 ottobre è il termine previsto per la prima (o unica) rata della definizione agevolata delle cartelle, intr ...