Repressione necessaria | De Luca tuona sull' emergenza sicurezza

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Da quando è scoppiata la guerra in Medio Oriente, cioè da quando Hamas il 7 ottobre ha attaccato Israele, quello dellaè un tema di estrema attualità. Il rischio è infatti che i cosiddetti "lupi solitari" facciano ripiombare l'Occidente nell'incubo del terrorismo. D'altronde non si tratta di semplici fantasie: l'attentato di Bruxelles ha fatto capire al mondo intero quanto sia concreta la possibilità di una nuova. È stato anche lanciato un allarme importante: con i dati alla mano, infatti, è stato dimostrato come molti estremisti arrivino in Italia attraverso i barconi. Ma c'è anche un altro elemento che balza spesso agli onori di cronaca: parliamo della criminalità giovanile. A Dritto e rovescio è stato interrogato'argomento Vincenzo Deche, senza tanti giri di parole, ha esternato la ...